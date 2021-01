Bewohner evakuiert – Feuer zerstört Mehrfamilienhaus in Hüntwangen Der Brand verursachte in der Nacht auf Sonntag einen Sachschaden von mehreren hunderttausend Franken. Fabian Boller

Einen nächtlichen Einsatz gabs für die Feuerwehr in Hüntwangen. Foto: Kantonspolizei Zürich

Die Feuerwehr musste in Hüntwangen in der Nacht auf Sonntag einen Grosseinsatz leisten. Um 0.42 Uhr ging bei der Einsatzzentrale die Meldung ein, wonach an der Dorfstrasse ein Mehrfamilienhaus brennen würde. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte mussten aus dem Brandobjekt sowie aus der angebauten Nachbarliegenschaft acht Bewohner, darunter zwei Kleinkinder, evakuiert werden. Die ausgerückte Feuerwehr Zweckverband Eglisau Hüntwangen Wasterkingen konnte den Brand unter Kontrolle bringen und das Feuer löschen.

Durch das Feuer entstand laut der Kantonspolizei ein hoher Sachschaden, der mehrere hunderttausend Franken betragen dürfte. Die Brandursache wird durch den Brandermittlungsdienst der Kantonspolizei Zürich untersucht.

Bei Verwandten untergekommen

Sämtliche evakuierten Personen blieben unverletzt. Die Bewohner des vom Feuer betroffenen Hauses kamen bei Verwandten und Bekannten unter. Die Bewohner der Nachbarliegenschaft konnten nach dem Einsatz in ihre Wohnungen zurück.

Die Feuerwehr und die Kantonspolizei Zürich wurden beim Erstangriff und der Evakuation durch eine sich in der Nähe befundene Patrouille der Eidgenössischen Zollverwaltung unterstützt. Des Weiteren standen ein Notarzt und ein Rettungswagen des Spitals Bülach sowie ein Rettungswagen von Schutz&Rettung Zürich für die medizinische Betreuung der Evakuierten im Einsatz.