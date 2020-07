Simulierter Flugzeugabsturz in Regensdorf Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst bereiten Grossübung in Regensdorf vor

Am Samstag üben die Blaulichtorganisationen an der Althardstrasse und in der Ostring-Unterführung einen Einsatz. Der Ostring wird für den Verkehr gesperrt.