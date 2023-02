Hilfsgüter aus Dällikon – Feuerwehren spenden ausrangierte Uniformen für die Ukraine Das Ehepaar Wettstein hat bereits zwei Krankenwagen in die Ukraine überführt. Nun sollen ausrangierte Feuerwehrautos folgen – gefüllt mit weiteren Gütern. Anna Bérard

Diese Zelte und Gaslampen hat Hanspeter Wettstein den Soldaten in der Ukraine gespendet. Foto: PD

Bei Hanspeter Wettstein türmen sich die Hilfsgüter, die er in die Ukraine bringen will. «Ich habe von den Feuerwehren Regensdorf und Rümlang ausgediente Uniformen erhalten», sagt der Inhaber eines Reifenservice in Dällikon. Auch von der Gebäudeversicherung Kanton Zürich (GVZ), die die Feuerwehren ausrüstet, habe er Uniformen erhalten, die in der Ukraine gute Dienste leisten würden. «Jetzt sind wir im Gespräch für zwei ausrangierte Feuerwehrfahrzeuge, die wir in die Ukraine fahren würden.» Die GVZ könne ihm die Fahrzeuge allerdings erst dann übergeben, wenn die neuen eingetroffen seien. «Doch wegen Lieferschwierigkeiten verzögert sich die Übergabe.»