Pension in Dielsdorf – Feuerwehrkommandant gibt das Kommando weiter Dani Andreoli geht nach 34 Jahren in den Ruhestand.

Seit 1987 ist Dani Andreoli Mitglied der Stützpunktfeuerwehr Dielsdorf. Er hat sich in den vielen Jahren über sämtliche Kaderstufen bis hin zum Stützpunktkommandanten hochgearbeitet. Seine Vision sei, eine topmoderne und gut ausgebildete Feuerwehr zu haben, steht in einer Medienmitteilung geschrieben. Vor zehn Jahren sei der Stützpunkt Dielsdorf zudem noch zum Öl- und Chemiewehrstützpunkt geworden, von denen es nur noch drei weitere im Kanton Zürich gebe (Meilen, Zürich und Winterthur).

In den 34 Jahren seiner Aktivität ist Andreoli zu über 1500 Einsätzen ausgerückt. Darunter waren auch Grosseinsätze wie der Brand in der Sportanlage Erlen, in der Schreinerei Schäfer, der Krone Regensberg, die Flugzeugabstürze der Alitalia am Stadlerberg und der Crossair in Nassenwil, diverse Autounfälle, Chemiewehreinsätze, Unwetter und vieles mehr.

Als Nachfolger übernimmt ab dem 1. Januar 2021 der langjährige Stellvertreter von Dani Andreoli, Mario Schmid, das Kommando in Dielsdorf.

red