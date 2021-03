Sieg im 2. Wahlgang – Feuerwehrmann wird Gemeinderat in Oberembrach Michael Gerschwyler hat das Rennen um den vakanten Gemeinderatssitz in Oberembrach für sich entschieden. Fabian Boller

Michael Gerschwyler ist Kommandant der Feuerwehr Embrachertal und nun gewählter Oberembracher Gemeinderat. Foto: zvg

Im ersten Wahlgang lag Michael Gerschwyler (1983, parteilos) beim Rennen um den freien Sitz im Oberembracher Gemeinderat noch abgeschlagen auf dem letzten Rang. Nun hat sich das Blatt gewendet. Der Kommandant der Feuerwehr Embrachertal konnte im zweiten Wahlgang 189 Stimmen auf sich vereinen. Damit ist ihm die Wahl gelungen. Alexandra Kress (1968, SVP), die nach dem ersten Durchgang noch deutlich führte, erreichte den zweiten Platz mit 153 Stimmen. Nadine Bär (1977, parteilos) erreichte 91 Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei 56,3 Prozent.

Gerschwyler stieg im ersten Wahlgang erst nach Ablauf der zweiten Frist ins Rennen ein. Er machte nur 66 Stimmen, konnte so aber einen zweiten Wahlgang erzwingen. Gerschwyler ist in Stadel aufgewachsen und lebt seit 18 Jahren im Embrachertal – zehn davon in Oberembrach. Er arbeitet als Stabsoffizier und Feuerwehrkommandant für den Sicherheitszweckverband Embrachertal. An seiner Gemeinde gefällt ihm der ländliche Charme, die Überschaubarkeit und dass man sich kennt.