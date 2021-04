Stadt Zürich – Feuerwerk verletzt Beamten – Polizei sucht Zeugen In der Nacht von Freitag auf Samstag hat sich im Zürcher Stadtkreis 8 ein Beamter an einem explodierenden Feuerwerkskörper verletzt. zim

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es während einer Polizeikontrolle zu einer Explosion mit Verletzungsfolgen. Archivfoto: Reto Oeschger

In der Nacht vom Freitag auf den Samstag führte die Stadtpolizei Zürich kurz vor 2 Uhr an der Bellerivestrasse im Stadtkreis 8 eine Fahrzeugkontrolle durch. Während der Kontrolle explodierte in unmittelbarer Nähe ein Feuerwerkskörper. Wie die Stadtpolizei mitteilt, erlitt einer der Beamten dabei ein Knalltrauma.

Zeitgleich mit der Explosion fuhr ein dunkler SUV an den Polizisten vorbei. Die Stadtpolizei hat die Ermittlungen mittlerweile aufgenommen und sucht Zeugen, die den Vorgang beobachtet haben.

