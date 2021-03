Zweiter in Abfahrt von Saalbach – Jetzt geht Feuz mit 68 Punkten Reserve in den Weltcupfinal Beat Feuz fährt in der Abfahrt in Saalbach auf das Podest. Sein Rivale um den Disziplinensieg, Matthias Mayer, klassiert sich gleich hinter ihm. Herbie Egli

Die Podestfahrt von Beat Feuz. Video: SRF

Im zweiten Anlauf hat es geklappt: Nachdem die erste von zwei Abfahrten in Saalbach-Hinterglemm am Freitag wegen Nebel abgebrochen werden musste, konnte am Samstag bei strahlendem Sonnenschein gefahren werden. Das Resultat darf Beat Feuz gefallen.

Der Schweizer Leader im Abfahrtsklassement wurde Zweiter – 17 Hundertstel hinter dem österreichischen Sieger und Abfahrtsweltmeister Vincent Kriechmayr. Matthias Mayer, Feuz’ ärgster Rivale um den Disziplinensieg, büsste als Dritter einen Zehntel und damit wichtige Punkte ein auf den Schweizer. Marco Odermatt verblüffte erneut und erreichte mit dem 5. Rang (+ 79 Hundertstel) sein bestes Abfahrtsresultat im Weltcup in seiner noch jungen Karriere.

Dass Feuz auf das Podest fuhr, war nach dem Beginn des Rennens nicht klar. Der Schweizer erklärte im Fernseh-Interview, dass er beim Start beinahe den linken Stock verlor, weil er beim Abstossen aus der Schlaufe fiel. Und weil er sowieso kein guter Starter sei, habe er deshalb im oberen Streckenteil viel Zeit verloren. Umso glücklicher sei er im Ziel gewesen, als er gesehen habe, dass er nur knapp hinter Kriechmayr liege.

Entscheidung in Lenzerheide

Feuz machte dank seinem 2. Rang in der Disziplinenwertung 20 Punkte gut auf Mayer. Der Schweizer liegt nun 68 Zähler vor dem Österreicher. Im letzten Rennen beim Weltcupfinal in Lenzerheide würde Feuz für den vierten Disziplinensieg in Serie ein 7. Rang genügen, falls Mayer das Rennen gewinnen würde.

Kann wohl bald zur Siegerwelle im Abfahrtsweltcup ansetzen: Beat Feuz. Foto: Helmut Fohringer (Keystone)

Vier Mal den Abfahrtsweltcup in Serie gewonnen hat erst Franz Klammer. Der heute 76-jährige Österreicher schaffte dieses Kunststück von 1975 bis 1978.