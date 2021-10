Kunst am Kürbis in Rafz – Filigrane Schnitzereien begeistern das Publikum Zum ersten Mal findet auf dem Spargelhof in Rafz ein Kürbisschnitzwettbewerb statt. Profikünstler geben sich die Ehre, die Laien schnitzen aus Freude an der Sache. Christian Wüthrich

Unter den Profischnitzern am Kürbisfestival in Rafz war auch der gelernte Koch Andy Branca Masa, der filigrane Pflanzenmotive schuf. Foto: Raisa Durandi

Für die vier Profis geht der Wettbewerb bereits am kühlen Vormittag los. Mit klammen Fingern setzen sie die ersten Schnitte am Gemüse. Sie arbeiten ohne Vorlage an ihren Werken, wissen, wie ihr Werk am Schluss aussehen soll, jeder Schnitt sitzt.

Gegen Mittag, als die Sonne Wärme spendet, trudeln auf dem Spargelhof Besucher ein. Die Hobbyschnitzer kaufen sich einen der typisch orangen Kürbisse, die Utensilien dazu stellt die Juckerfarm zur Verfügung. Einige Besucher haben aus dem Internet eine Anleitung ausgedruckt. Diese befolgen sie nun Schritt für Schritt. Zuerst muss die Frucht ausgehöhlt werden, dann zeichnen sie, vor welches Gesicht man schnitzen möchte, bevor diese Formen mit dem Messer nachgezogen werden.