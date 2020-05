Zauberlaterne Bülach – Filmclub für Kinder braucht dringend Erwachsene Die Saison des Filmclubs Zauberlaterne endete im März völlig abrupt. Im September soll es weitergehen. Noch braucht das Team jedoch Verstärkung. Daniela Schenker

Bei den Vorstellungen der Zauberlaterne bleiben Kinder unter sich. PD

Neun Filme zeigt die Zauberlaterne Primarschulkindern jedes Schuljahr im Bülacher Kino ABC – in normalen Zeiten. Diesmal hiess es für den Filmclub jedoch bereits nach sechs Vorstellungen: Licht aus. Die Corona-Krise erreichte das beliebte Angebot – in Bülach genauso wie in den über 100 anderen Clubs der Schweiz und auf der ganzen Welt.

20 Jahre existiert das Angebot in Bülach nun schon. So lange bringt die Zauberlaterne den 6- bis 12-Jährigen das Medium Film näher. «Die Zauberlaterne ist aber weit mehr als bloss Filmschauen», sagt Vivian Kellenberger, Koordinatorin beim Dachverein der Zauberlaterne, der seinen Sitz in Neuenburg hat.