Neues Angebot in Niederweningen – Filmfriend ist das Netflix für Bibliotheken

Wer ein Abo für die Bibliothek Niederweningen besitzt, kann demnächst ohne Zusatzkosten Filme streamen. Das Netflix für Bibliotheken heisst Filmfriend und ist ab Anfang Februar erhältlich. Sandra Gusset ist Leiterin der Bibliothek und selbst interessiert an solchen Möglichkeiten. Vor einem Jahr hat die Bibliothek bereits Freegal für das Streamen von Musik ins Programm aufgenommen.

«Das ist bei unserer Kundschaft eingeschlagen wie eine Bombe», sagt Gusset. «Es entspricht ganz offensichtlich einem Bedürfnis. Wir verzeichneten im vergangenen Jahr im digitalen Bereich eine Zunahme der ausgeliehenen Medien von 17 Prozent. Dazu gehören E-Books, E-Audio-Beiträge, E-Magazine und E-Papers.» Auch im Vergleich der Ausleihzahlen zur Bevölkerung hat Niederweningen im vergangenen Jahr einen Spitzenplatz eingenommen. Gusset ist überzeugt, dass auch Filmfriend gut genutzt wird, und betont, dass die Streamingangebote ebenfalls im Abo für die Bibliothek inbegriffen sind. Ein Abo kostet pro Jahr 40 Franken für Einheimische aus dem Wehntal und 70 Franken für Auswärtige.

Filme streamen über Filmfriend Infos einblenden Bei Bibliotheken, die Filmfriend anbieten, ist der digitale Zugang zu den Filmen kostenlos. Das Angebot ist im Abonnement inbegriffen. Zur Auswahl stehen mehr als 2000 Titel, unterteilt in Filme und Serien, Kollektionen, Kids und Dokus (Netflix bietet 1900 Serien und 3800 Filme). Vertreten sind alle Filmsparten. Zudem ist ein breites Angebot von Filmen abseits des Mainstreams erhältlich. Die Inhalte richten sich an Erwachsene und Kinder und umfassen deutsche Filmklassiker, Dokumentationen, internationale Arthouse-Filme und Serien für Kinder. Die Kids-Sektion verfügt über 35 Rubriken. Filmfriend ist im Sommer 2017 gestartet und ist für Bibliotheken in Deutschland, Österreich und der Schweiz zugänglich. Jährlich kommen rund 300 neue Titel dazu. (red)

Auch andere Gemeinden sind dabei

Die Kundschaft der Bibliothek Niederweningen umfasst alle Altersgruppen. «Auch die ältere Generation ist digital unterwegs», weiss Gusset. Sie ist überzeugt, dass das neue Filmangebot ebenso für die Jungen interessant ist. «Es ist möglich, die Filme herunterzuladen und offline anzuschauen. Das ist zum Beispiel ein Vorteil im ÖV oder in den Ferien, wenn kein Internetzugang vorhanden oder die Verbindung nicht so leistungsstark ist.»

Niederweningen und die anderen Bibliotheken mit entsprechendem Angebot im Kanton Zürich sind der Digitalen Bibliothek Ostschweiz angeschlossen. Gusset weiss, dass zum Beispiel Neerach, Opfikon und Wallisellen ebenfalls demnächst Filmfriend in ihr Programm aufnehmen. Vom Kanton werden sie im ersten Jahr finanziell unterstützt.

Lieferung bis vor die Haustür

Gusset und ihre drei Mitarbeitenden machen viel, um den Wünschen der Kundinnen und Kunden gerecht zu werden. «Da wir als kulturelle Institution gelten, müssen wir uns an die 2-G-Regel halten. Der Zutritt in die Bibliothek ist nur mit Zertifikat möglich.» Um niemanden auszugrenzen – darunter auch Menschen, die aus anderen Gründen als Corona nicht selbst in die Bibliothek gehen können –, gibt es den Abholdienst. «Man kann bei uns ein Buch zum Ausleihen bestellen, und wir liefern es vor die Haustür.»

Gusset setzt sich dafür ein, dass der Zugang zu freiem Wissen für alle möglich ist. «Dass wir im Vergleich mit anderen Bibliotheken mit einem grösseren Einzugsgebiet auf einen so grossen Stamm an Kundinnen und Kunden zählen können, liegt wohl am Gesamtpaket», sagt sie. Nach wie vor sei auch die persönliche Beratung ein wichtiger Service, der geschätzt werde.

