Ein Ninja-Warrior aus Dällikon – Finaler Showdown auf dem härtesten TV-Parcours der Welt Alle Hürden hat Joel Mattli bisher gemeistert. Jetzt steht der Dälliker im Finale der TV-Sendung «Ninja Warrior Germany 2020». Beatrix Bächtold

Joel Mattli aus Dällikon steht im Finale der fünften Staffel von

«Ninja Warrior Germany 2020». Foto: TVNOW / Markus Hertrich

Für die Aufzeichnung der TV-Sendung reiste der Ninja-Athlet im Mai, gerade während der Zeit der Grenzschliessung wegen Corona, mit dem Auto nach Köln. Möglich machte das eine Sonderbewilligung des Fernsehsenders RTL. «Zuvor und während der Aufzeichnung unterzogen wir Teilnehmer uns immer wieder einem Corona-Test», sagt er und macht dabei ein Gesicht, an welchem man sieht, dass dieser Prozedur selbst für einen Ninja-Warrior unangenehm sein muss.

Eine ziemliche Herausforderung sind auch die Hindernisse bei «Ninja Warrior Germany». Joel wurde im Halbfinal gleich zu Anfang von der «Schwungscheibe» ausgebremst. «Ich habe mir vorgenommen, bei den Wänden in der Mitte des Parcours die schwierigere Variante zu erklimmen. Wahrscheinlich war mein Kopf zu früh schon bei dieser Wand, und ich scheiterte», sagt er. Dazu kommt, dass Joel in einer Favoritenrolle ist, nachdem er vergangenes Jahr mit Bestzeit und als Sieger des Halbfinals ins Finale einzog. «Man hat riesige Erwartungen an mich und ich an mich selbst», sagt er. Trotz Absturz ins Wasserbecken ist der Dälliker jetzt trotzdem eine Runde weiter, weil es nicht nur auf Fehlerfreiheit, sondern auch noch auf die Zeit ankommt. «Von null auf hundert. Einerseits Druck, andererseits Ruhe. Das ist ein schmaler Grat. Ausserdem fehlte das Publikum, das einem sonst noch Motivation gibt», sagt er.