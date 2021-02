Zürcher Härtefallprogramm – Finanzdirektion lehnt überraschend viele Härtefallgesuche ab 299 Gesuche genügten den Anforderungen nicht: Der Kanton unterstützt in der ersten Runde des Härtefallprogramms 487 Firmen mit 104 Millionen Franken.

Finanzdirektor Ernst Stocker (SVP) präsentierte Anfang Februar die Zahl der Gesuche. Jetzt steht fest, welche Firmen unterstützt werden. Archivfoto: Dominique Meienberg

Finanzdirektor Ernst Stocker (SVP) hält das hohe Tempo aufrecht, das er im Zürcher Härtefallprogramm für corona-geschädigte Unternehmen angeschlagen hat. Am 4. Februar informierte er über den Eingang von 808 Gesuchen. Zehn Tage später sind fast alle Dossiers geprüft. Das verkündete die Direktion am Sonntagvormittag, einem ungewohnten Zeitpunkt für derartige Mitteilungen.

Jetzt ist klar, dass der Kanton Zürich 487 Unternehmen mit 103,7 Millionen Franken unterstützen wird, knapp drei Viertel davon in Form von nicht rückzahlbaren, sogenannten À-fonds-perdu-Beiträgen. 152 Unternehmen beziehen zusätzlich ein Darlehen, und ein Unternehmen hat nur ein Darlehen beantragt. Das Geld soll am Dienstag fliessen.

Auch Nichtzürcher stellten Anträge

Die Prüfer mussten mit 299 Gesuchen «einen unerwartet hohen Anteil» ablehnen, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Die Gründe seien vielfältig. Besonders häufig war, dass eine korrekte Berechnung des Umsatzes keinen Ausfall von 50 Prozent ergab, wie dies für die erste Zuteilungsrunde verlangt wurde.

In vielen Fällen seien die Unterlagen zum Teil trotz Nachfragen unvollständig gewesen. Zudem habe die Prüfung ergeben, dass mehrere gesuchstellende Unternehmen in Betreibungsverfahren wegen Sozialversicherungsbeiträgen verwickelt waren; dies schliesst gemäss den Vorgaben des Bundes einen Härtefallbeitrag aus. Einige Unternehmen wollten zudem an Zürcher Härtefallgelder gelangen, obwohl sie in einem anderen Kanton domiziliert sind.

86 Firmen erhalten 400’000 Franken

Die bewilligten À-fonds-perdu-Beiträge schwanken zwischen 5000 und der zulässigen Höchstsumme von 400’000 Franken, die 86 Unternehmen erhalten. Die Spannweite bei den Darlehen bewegt sich zwischen 7000 und dem Maximalbetrag von 500’000 Franken, der 32 Unternehmen bewilligt wurde. Insgesamt umfassen die À-fonds-perdu-Beiträge 74,3 Millionen Franken und die Darlehen 29,4 Millionen Franken. Die berücksichtigten Unternehmen gehören verschiedenen Branchen an, wobei Reise-, Gastro-, Freizeit- und andere Dienstleistungsunternehmen stark vertreten sind.

Für Finanzdirektor Ernst Stocker zeigt die hohe Zahl an Ablehnungen, dass es richtig gewesen sei, die Gesuche Fall für Fall zu prüfen. 21 Gesuche werden in den nächsten Tagen noch einer vertieften Prüfung unterzogen. Eines wurde zurückgezogen.

Zweite Chance

Die abgelehnten Gesuchsteller bekommen mit der zweiten Zuteilungsrunde eine erneute Chance auf Unterstützung. In dieser gelten mildere Kriterien. Weil damit viel mehr Firmen bezugsberechtigt sind, rechnet Ernst Stocker total mit 20’000 Gesuchen in Zürich und warnt: Für so viele Fälle werde das Geld nicht reichen. Nach seiner Schätzung müsste der Bund seinen Beitrag wohl verdoppeln.

Schon jetzt übersteigt die Zürcher Härtefallhilfe jene der anderen Kantone, und dies bei weitem. Gemäss «SRF News» hatte bis Ende letzter Woche der Kanton Waadt mit 34 Millionen Franken die höchsten Gelder ausbezahlt. Schweizweit lag die Summe bei 155 Millionen Franken.

jig