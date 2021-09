Eishockey: GV der EHC Kloten Sport AG – Finanziell gesund in die neue Stadion-Ära starten Mit einem fünfstelligen Gewinn schliesst die EHC Kloten Sport AG ihr Geschäftsjahr 2020/21 ab. Aus der schwierigen Corona-Saison werden wirtschaftlich und sportlich Lehren gezogen. Dominic Duss

Blickt an der GV der EHC Kloten Sport AG nach einem schwierigen Jahr zuversichtlich in die Zukunft: VR-Präsident Mike Schälchli neben CEO Pascal Signer (links), VR-Mitglied Urs Stieger und Sportchef Patrik Bärtschi (ganz rechts). Foto: Sibylle Meier

So lange wie etwa zwei Drittel auf dem Eis dauerte die Generalversammlung der EHC Kloten Sport AG. Am Montagnachmittag standen im – nachträglich von Swiss- in Stimo-Arena umgetauften – Eishockeystadion der Rückblick auf die Saison 2020/21 und die Jahresrechnung im Vordergrund. Dabei war eine Aufbruchstimmung zu verspüren, die allen voran der Verwaltungsrat (VR) versprühte.

Dessen Präsident Mike Schälchli ging in seiner Zusammenfassung des Jahresberichtes auf die Pandemie ein. «Sie hat uns gezeigt, dass Gesundheit wichtiger als Erfolge im Sport sind», gab er zu bedenken. Erfolgreich war der EHC unterwegs, ehe seine Aufstiegsträume in der Ajoie platzten. Eines kann Kloten aber nicht genommen werden. «Wir bauten im dritten Jahr in der Swiss League unser Sieger-Gen aus», betonte Schälchli.