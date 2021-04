EHC-Kloten-Blick: Fällt Entscheidung? – Findet der Favorit auch in Olten wieder einen Weg? Mit einer 3:0-Führung tritt Kloten am Samstag um 19.45 Uhr zu Spiel 4 der Halbfinalserie an. Ein Sieg fehlt noch für den Finaleinzug. Roland Jauch

Klotens Goalie Dominic Nyffeler spielt und spielt und hält und hält. Seit Wochen. Hier gegen Sierres Loic Privet. Foto: Leo Wyden

Zum ersten Mal seit 2014 spielt Kloten wieder in einem Playoff-Halbfinal. Damals stiessen die Unterländer als Aussenseiter gegen Fribourg mit einem 4:2 in die Finalserie gegen die ZSC Lions vor. Robin Leone gehörte zum Kader, aber sonst war keiner der aktuellen Spieler des EHC schon dabei. Für viele (oder fast alle) gilt das, was Marc Marchon sagt: «Ich war im Profieishockey noch nie in einem Halbfinal. Und es ist klar, dass das nicht genügt, ich, wir alle wollen in den Final.»

Noch einen Sieg benötigt Kloten, um dieses nächste Ziel zu erreichen. In den bisherigen drei Halbfinalspielen machten die Qualifikationssieger nicht alles richtig. Aber vieles besser als Gegner Olten. Das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten scheint mit jedem Match grösser geworden zu sein, die Richtung auf jeden Fall stimmt. Immer wieder fand Kloten einen Weg, wenn des Gegners Druck zu gross zu werden schien.