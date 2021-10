Studierenden-Plattform Uniboard – Firma aus Rorbas schnappt sich die Konkurrenz Seit 2014 kümmern sich zwei Unternehmer von Rorbas aus um Uniboard, eine Online-Plattform für Studierende. Nun übernehmen sie die andere grosse Studierenden-Plattform. Thomas Mathis

Andreas Schwarzinger (links) und Malte Spielberger haben die Studenten-Plattform Uniboards.ch gegründet. Nun übernehen sie Students.ch. Foto: zvg

Zusammenfassungen teilen, Fragen beantworten, Vorlesungen bewerten und Bücher weiterverkaufen – dafür gibt es seit über zehn Jahren die Online-Plattform Uniboard.ch. Dahinter steht ein Zweimannbetrieb mit Sitz in Rorbas. Das Unternehmen hat angekündigt, mit Students.ch im Oktober die letzte andere Plattform für Studierende in dieser Grösse in der Schweiz zu übernehmen. «Wir werden so definitiv zum grössten Anbieter von Studierenden-Plattformen in der Schweiz», sagt Mitgründer Andreas Schwarzinger (37).

Bisher gehörte die Plattform zum Ringier-Konzern. Zum Deal kam es, als die beiden Unternehmer auf der Suche nach Synergien waren. «Schnell stand eine mögliche Übernahme der Plattform im Raum», sagt Schwarzinger. Der Name und die zusätzliche Reichweite seien gute Argumente für eine Übernahme gewesen. «Skeptisch machte uns aber, warum ein Konzern wie Ringier die Plattform selbst nicht mehr behalten und bewirtschaften möchte.»