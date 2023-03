Embrach – Firma überbietet Familie bei Versteigerung von Reihenhaus Ein Reihenhaus in Embrach wurde am Donnerstag zwangsversteigert. Eine Familie aus Bülach bot mit, aber eine Firma schlug letztlich zu. Thomas Mathis

Das angebaute Haus ganz rechts wurde am Donnerstag versteigert. Foto: Thomas Mathis

Es ist eine zumindest optisch besondere Liegenschaft, die am Donnerstag im Gemeindehaussaal in Embrach versteigert wurde. Es ging um eines der 31 farbigen Reihenhäuser, die zur Wohnsiedlung Wyler am Teich in Embrach gehören und durch ihre markante Form auffallen. Der Siedlung, die zwischen 1972 und 1975 nach Plänen des Schweizer Architekten Manuel Pauli am Wildbach erbaut wurde, kommt regionale Bedeutung zu, wie es im Inventar des Denkmalschutzes heisst.