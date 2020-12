Weihnachstbaumaktion der DPD – Firmen-Mitarbeitende verteilen 500 Tannen an die Wettbewerbsgewinner Die Verlosung für 500 Christbäume hat Mitte November stattgefunden. Jetzt hat die DPD Schweiz mit Sitz in Buchs die Tannen ausgeliefert. Barbara Gasser

Severin Lüthi (links), Trainer von Roger Federer , und DPD-CEO Tilmann Schultze haben beim Verpacken und Einladen der Tannen mitgeholfen. Foto: DPD Schweiz

2400 Personen machten an der Verlosung von 500 Christbäumen mit, die DPD Mitte November während zweier Wochen durchgeführt hatte. Die grosse Zahl Teilnehmender zeige, dass der Wunsch nach einem Fest zu Hause mit dem klassischen Weihnachtsbaum gross sei, heisst es in einer Medienmitteilung von DPD Schweiz. Am vergangenen Samstag sind die zwischen 1,3 und 1,8 Meter hohen Tannen an die Gewinnerinnen und Gewinner verteilt worden.

Noch vor der Lieferung der Bäume erhielten ausgeloste Frauen und Männer einen Weihnachtsanhänger, der von Mitarbeitenden der Stiftung Pigna in der Werkstatt Engelwiesen in Bülach gefertigt worden war. Die Stiftung beschäftigt Menschen mit Behinderungen.