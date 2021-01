Bezirksgericht Bülach – Fisch fürs Kriegsgebiet machte die Frau zur Ladendiebin Als der Sicherheitsmann eines Grossverteilers die Frau stoppte, hatte sie Delikatessen im Wert von 420 Franken in der Einkauftasche. Man habe ihr keine Chance gelassen, die Ware zu bezahlen, sagte sie dem Richter. Daniela Schenker

Die Beschuldigte bezahlte nur einen Bruchteil der Waren in ihrem Einkaufswagen. Foto: Urs Jaudas

Die Dame scheint ein Faible für edle Delikatessen aus dem Wasser zu haben. Jedenfalls liess der Inhalt ihrer Einkaufstasche darauf schliessen: 1,4 Kilo Wildlachs, Forellenfilets, Lachsrogen, Forellenrogen, Lachsrückenfilets. Daneben hatte die Ukrainerin unter anderem auch noch sechs Packungen Käse, zwölf Zitronen und verschiedene Buttersorten und eine Bio-Orange dort hineingelegt. Die blaue Einkaufstüte barg kulinarische und andere Schätze im Gesamtwert von rund 420 Franken.

Den Fisch liess die Beschuldigte nach eigenen Angaben in die Ostukraine transportieren. Foto: Raisa Durandi

Die Frau wollte sich damit aber nicht etwa ein Festmahl gönnen, wie sie dem Richter am Bezirksgericht Bülach erklärte. Die Köstlichkeiten seien vielmehr für einen Hilfstransport für notleidende Menschen im ostukrainischen Kriegsgebiet bestimmt gewesen. Doch die humanitäre Aktion geriet im Juni 2019 an der Kasse eines Grossverteilers im Zürcher Unterland ins Stocken. Nachdem die Frau dort zuvor für den Inhalt ihres Einkaufskorbs und einige einzelne Gegenstände in zwei separaten Portionen 90 Franken bezahlt hatte, schritt nämlich ein Sicherheitsmann ein. «Ich war völlig geschockt, als mich der Mann gestoppt hat», sagte die Pädagogin vor Gericht mehrfach. Dort musste die in Deutschland lebende Frau am Mittwochnachmittag erscheinen, weil sie gegen den Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Einspruch erhoben hatte.