Kloten hat neuen Stadtrat – Fischbach folgt auf Seiler Graf Christoph Fischbach (SP) siegt über den parteilosen Herausforderer Antoio Grasic und wird neuer Stadtrat. Die Linke kann den Sitz von Priska Seiler Graf im Stadtrat von Kloten somit verteidigen. Christian Wüthrich

Christoph Fischbach (SP) hat die Wahl in den Stadtrat geschafft. Foto: PD

Christoph Fischbach (SP) hat am Sonntag im ersten Wahlgang den Sprung in den Stadtrat von Kloten geschafft. Damit gewinnt der Kronfavorit vor dem weitgehend unbekannten Herausforderer Antonio Grasic (parteilos). Mit gut 300 Stimmen Vorsprung hat der erfahrene Politiker aus dem Stadtparlament das Duell an der Urne letztlich doch recht klar für sich entschieden.