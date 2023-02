Neue Ufer – Fischbach in Dielsdorf wird renaturiert Für das Projekt hat der Gemeinderat den erforderlichen Kredit von 395’000 Franken genehmigt.

Der Fischbach in Dielsdorf soll auf dem Teilstück zwischen der Gemeindegrenze Steinmaur und der Mündung in den Scheidbach renaturiert werden. Der Gemeinderat hat das Projekt nun gutgeheissen und den erforderlichen Kredit über 395’000 Franken genehmigt und freigegeben. Seitens Bund und Kanton Zürich wird mit Subventionen von rund 80 Prozent der Kosten gerechnet. Ausserdem hat der EWZ-naturemade-star-Fonds eine Kostenübernahme von 120’000 Franken der nicht durch Bund und Kanton gedeckten Ausgaben zugesagt.

Wie es in der Mitteilung der Gemeinde heisst, verläuft der Fischbach an der nördlichen Gemeindegrenze von Dielsdorf über weite Strecken durch eine Moorlandschaft mit einem Flachmoor von nationaler Bedeutung. In den 70er-Jahren wurde er im Rahmen der Melioration abgesenkt und stark kanalisiert. Das Dielsdorfer Teilstück zwischen dem Gemeindegebiet von Steinmaur und der Gemeindegrenze zu Niederhasli ist heute mit Betonelementen begradigt und stark beeinträchtigt.

red

