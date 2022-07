Berner Oberländisches, Frutigen – Fitnessriege Niederglatt glänzt am Turnfest Die Höchstnote war der Lohn für eine starke Leistung im Vereinswettkampf. Conny Koch

Die Turnerinnen und Turner aus Niederglatt schafften es auf Platz 2 in Frutigen. Foto: PD

Am vergangenen Wochenende fand in Frutigen das Berner Oberländische Turnfest statt. Rund 6000 Turnerinnen und Turner aus der ganzen Schweiz nahmen in verschiedensten Disziplinen teil. Auch einige Zürcher Unterländer Vereine waren vertreten. Die Fitnessriege Niederglatt, unter der Leitung von Markus Vogel, hat sich mit seinen 10 Turnerinnen und Turnern den sensationellen 2. Platz im Vereinswettkampf Senioren Stärkeklasse 2 erkämpft.

Mit einer starken Leistung in den 6 Disziplinen konnten sie mehrmals die Höchstnote 10 erturnen und am Sonntag an der Rangverkündigung den Pokal für den 2. Platz in Empfang nehmen.

