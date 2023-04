Verkehr im Weinland – Gemeinderat Flaach will Navi-Schleichverkehr unterbinden Wegen der Eglisauer Grossbaustelle ab 2026 droht in einem Flaachemer Wohnquartier noch mehr Durchgangsverkehr. Nun will der Gemeinderat Gegensteuer geben. Markus Brupbacher

Blick auf das Wohnquartier Halden im Westen von Flaach: Von der Hauptstrasse (Bildmitte) zweigt rechts die Tuechstrasse ab, die von Autofahrern als Abkürzung genutzt wird. Foto: Madeleine Schoder

Abkürzung durchs Wohnquartier und vorbei am Alterswohnheim statt auf der Hauptstrasse: Über Durchgangsverkehr ärgern sich die Anwohnerinnen und Anwohner an der Tuechstrasse in Flaach schon seit vielen Jahren. Ihr Ärger wird ab 2026 noch grösser werden, wenn in Eglisau die Ortsdurchfahrt saniert wird. Und der Verkehr durch das Wohnquartier im Westen von Flaach dürfte durch Navigationssysteme sogar noch gefördert werden. Wer zum Beispiel auf Google Maps die Route Eglisau–Berg am Irchel eingibt, der wird über die Tuechstrasse geleitet.