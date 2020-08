Nach Corona-Zwangspause – Fleischli-Filiale in Wallisellen hat wieder geöffnet Einer der am meistfrequentierten Läden der Unterländer Bäckerei und Konditorei musste wegen eines Corona-Falls vorübergehend geschlossen werden. Flavio Zwahlen

Die Filiale im Zentrum Wallisellen konnte am Dienstag planmässig wieder öffnen. Foto: Flavio Zwahlen

Die Bäckerei und Konditorei Fleischli ist vom Pech verfolgt. Nachdem im März die Filiale beim Sonnenhof in Bülach wegen eines internen Corona-Falls vorübergehend schliessen musste, traf es kürzlich auch jene im Zentrum Wallisellen beim Bahnhof. Wie Bruno Sardella von der Geschäftsleitung vergangene Woche auf Anfrage erklärte, klagte eine Mitarbeiterin nach ihrer Rückkehr aus den Ferien, welche sie in der Schweiz verbracht hatte, über die typischen Corona-Symptome. Ein entsprechender Test fiel tatsächlich positiv aus, weshalb vorsorglich das ganze Team – insgesamt sieben Personen – nach Hause in die Quarantäne geschickt wurde.