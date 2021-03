33 Jahre Jörg Bosshart als FCW-Präsident – Fleissiger Brückenbauer tritt kürzer Nach 33 Jahren als Vereinspräsident und weiteren Jahren als Spieler und Funktionär im FC Wallisellen übergibt der 64-Jährige das oberste Amt an Flavio Crainich. Markus Wyss

Bild mit Seltenheitswert: Jörg Bosshart beim Sitzen. Denn der 64-Jährige hat Jahrzehnte lang für den FC Wallisellen sehr viel geleistet. Foto: Francisco Carrascosa

Für die sportlich ganz fetten Schlagzeilen haben im Unterländer Fussball in den vergangenen Jahrzehnten Brüttisellen-Dietlikon drei Jahre lang in der damaligen NLB, der heutigen Challenge League, Bülach fünf Jahre lang als Erstligist sowie Regensdorf und Bassersdorf, beide in der

2. Liga interregional, gesorgt.

Ganz oben mit dabei, neben anderen Vereinen, war aber auch der FC Wallisellen – was die Verankerung des Klubs in der Gemeinde betrifft. Denn viele der gut 17000 Einwohner in Wallisellen sind schon in Kontakt mit dem lokalen Fussballklub gekommen – mittlerweile hat der Verein fast 900 Mitglieder.