Illustre Gästeliste – Fliegt Murat Yakin zur Premiere von «Salto» nach Kloten? Am Mittwoch feiert «Salto» in Kloten die Galapremiere. Die Liste der eingeladenen VIPs ist lang – und überraschend. Martin Liebrich Florian Schaer

Murat Yakin während eines Nati-Trainings in Katar. Der Nationaltrainer figuriert auf der Gästeliste der Galapremiere von «Salto» am Mittwoch. Seine Teilnahme ist aber doch eher unwahrscheinlich. Foto: Laurent Gillieron (Keystone)

Früher hiess die Show «Salto Natale», jetzt nur noch «Salto». Geblieben ist der Ort am Flughafen Kloten. Das Zelt steht, das Programm steht, die Gästeliste steht. Am Mittwoch findet die Galapremiere statt. Und die Liste der eingeladenen VIPs ist lang. Zuoberst: Bastian Baker. Der Musiker könnte gleich für ein paar Nächte in einem Hotel am Flughafen einchecken. Am Montag spielt er nämlich im Rahmen des Zauberparks auf dem Butzenbühl.