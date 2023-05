Auf der Abfahrt ins Bergell – Flixbus bleibt auf Malojapass in einer Kurve stecken Das Heck eines Reisecars setzte auf dem Weg ins Bergell auf dem Boden auf. Der Bus musste daraufhin von einem Abschleppfahrzeug befreit werden.

Das Heck setzte auf dem Boden auf: Ein Flixbus blieb am Malojapass in einer Rechtskurve stecken. Foto: Kantonspolizei Graubünden

Ein Reisecar ist am Mittwoch in einer Rechtskurve am Bündner Malojapass steckengeblieben. Zweieinhalb Stunden lang blockierte das Fahrzeug sämtlichen Verkehr. Der Chauffeur wurde angezeigt.

Dem italienischen 47-jährigen Chauffeur wurde in den frühen Morgenstunden eine Rechtskehre in Richtung Bergell zum Verhängnis. Das Heck des Cars setzte auf dem Boden auf. Jegliche Versuche, das Fahrzeug zu bewegen, scheiterten, wie die Kantonspolizei Graubünden am Donnerstag mitteilte.

Schliesslich musste ein Spezialfahrzeug anrücken und den Reisecar aus seiner misslichen Lage befreien. Die Polizei zeigte den fehlbaren Italiener an.

SDA/anf

