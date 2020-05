Stöbern und flanieren in Buchs – Flohmarkt sucht Standbetreiber Schnäppchenjäger und Trödelhändler sollen auch dieses Jahr am Flohmarkt in Buchs auf ihre Rechnung kommen. Dieser ist auf Samstag, 20. Juni, verschoben. Anna Bérard

Allerlei Kurioses und Nützliches soll am Flohmarkt in Buchs zum Verkauf stehen. Noch sind aber Standbetreiber gesucht. Foto: Leo Wyden

Stöbern nach Schmuckstücken und Schnäppchen ergattern soll auch dieses Jahr in Buchs möglich sein. Der Flohmarkt, der normalerweise im Mai stattfindet, ist auf den Samstag, 20. Juni, verschoben. Dann werden sich die Vorplätze zum Gemeindesaal an der Drisglerstrasse in einen bunten Marktplatz verwandeln – sofern sich noch einige Standbetreiber anmelden. Laut Organisatorin Ursula Maurer sind bislang 14 Marktstände gebucht, möglich wären 53. «Wir nehmen darum gerne noch Anmeldungen entgegen», sagt sie. Die Gebühr für einen drei mal drei Meter grossen Platz unter freiem Himmel beträgt 30 Franken. So viel kosten auch die etwas kleineren Plätze unter dem Vordach zum Gemeindesaal.