Netflix-Knaller «Red Notice» – Flotter Dreier Mit «Red Notice» zeigt Netflix, wie man die derzeit grössten Filmstars in eine Action-Komödie packt. Und liefert eine Art Blaupause für den Blockbuster der Gegenwart. David Pfeifer

Verlockungslogik: Dwayne Johnson (rechts), Ryan Reynolds und Gal Gadot in «Red Notice». Bild: PD

Am Freitag läuft einer der grössten Blockbuster dieses Jahres an. Sagt man das überhaupt noch? Anlaufen? «Red Notice» wird weltweit auf Netflix freigeschaltet. Dass er ein grosser Publikumserfolg wird, ist schon deshalb wahrscheinlich, weil Dwayne Johnson, Ryan Reynolds und Gal Gadot die Hauptrollen spielen.



Drei wertvolle Schmuckeier, die einst Kleopatra gehörten, sollen an unterschiedlichen Orten auf der Welt gestohlen werden. Ein schwerreicher Mann möchte sie für 300 Millionen Dollar kaufen und seiner verzogenen Tochter zur Hochzeit schenken. Ryan Reynolds spielt einen Dieb, der hinter den Eiern her ist. Dwayne Johnson spielt einen FBI-Agenten, der hinter dem Dieb her ist. Und Gal Gadot eine schöne Unbekannte, die den Schatz ebenso will und den beiden Kerlen stets ein wenig voraus ist.



Der Film ist also eine Art Gipfeltreffen von Stars. Das macht ihn auch zu einer der bisher teuersten Netflix-Produktionen. Allein Dwayne Johnson: Er ist längst mehr als die erfolgreichste Körperkanone seit Arnold Schwarzenegger – einer der grössten Influencer der Jetztzeit, die Person mit den viertmeisten Instagram-Followern weltweit (277 Millionen), weit vor Kim Kardashian und Beyoncé.

Die Selbstironie, die Johnsons Spezialität geworden ist, mischt in diesem Film mit Reynold’s mäanderndem Humor. «Red Notice» ist aber auch ein Actionfilm: Es sind atemlose 158 Minuten, das muss man als Dienst am Zuseher sehen, denn die meisten sehen sich so etwas ja auf einem Screen an; die Ablenkungen sind also vielfältig.

Wer einmal versucht hat, «The Irishman» von Martin Scorsese, eine andere Original-Netflix-Produktion, in 209 Minuten an einem Stück zu sehen, kennt das Problem. Der Streaming-Dienst hat in den vergangenen Jahren einigen Filmemachern die Möglichkeit gegeben, sich selbst zu verwirklichen, nicht immer ist das gutgegangen. Bei «Red Notice» hingegen kann man sich unter Niveau unterhalten fühlen, aber das erste Gesetz des Entertainments wird stets beachtet: Du sollst nicht langweilen.

Gerade wenn man als Film-Nerd maulen will, dass eine Szene zu dreist bei anderen Filmen geklaut ist, haben die Macher eine Referenz parat, mit der sie das selbst ironisieren – etwa wenn Reynolds in eine alte Schatzkammer der Nazis steigt und dabei das Indiana-Jones-Thema aus «Jäger des verlorenen Schatzes» pfeift.

Es gibt also eine Metaebene, auch wenn die nicht in der Handlung, sondern in der Erzählstrategie verborgen liegt. Netflix gründet seinen Erfolg auf der Verlockungslogik anderer Internet-Angebote: Wenn Ihnen dies gefallen hat, könnte Ihnen auch jenes gefallen. Wenn man also «The Rock», «Deadpool» und «Wonder Woman» mag, und dazu noch James Bond, «Ocean's Eleven» und «Indiana Jones», dann wird man Spass an diesem Film haben. Das dürften weltweit sehr, sehr viele Menschen sein.

«Red Notice» USA 2021, auf Netflix.

