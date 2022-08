Blaulicht-Nachmittag in Bülach – Flüchtlingskinder erleben Polizei, Feuerwehr und Sanität In Bülach setzen sich Freiwillige dafür ein, dass Flüchtlingskinder besondere Momente erleben. Am Mittwoch gab es dabei Unterstützung der Blaulichtorganisationen. Daniela Schenker Raisa Durandi Fotos

Atilla Uysal, Leiter der Stadtpolizei Bülach, überlasst Maria aus der Ukraine das Steuer des Einsatzfahrzeugs. Foto: Raisa Durandi

Maria sitzt auf dem schweren Polizeimotorrad. Anfänglich noch etwas verhalten, drückt sie immer mutiger auf die Knöpfe am Lenker, bis es bald vor, hinter und unter ihr blinkt. Die schwere, weiss-orange Maschine ist eine der grossen Attraktionen. Jedes der 20 Kinder will sie mindestens einmal besteigen. Genauso, wie alle mit Hingabe ins Alkoholmessgerät pusten, um das Feuerwehrauto herumrennen, mit dem Löschschlauch auf Tennisbälle zielen oder die Herztöne der beiden Rettungssanitäter abhören. Es sind Szenen, wie man sie aus anderen Ferienplauschangeboten kennt. Und doch ist an diesem «Blaulicht-Nachmittag» im Hof von Feuerwehr und Stadtpolizei Bülach etwas besonders. Die jungen Gäste kommen aus der Ukraine und aus Afghanistan, leben im Asylzentrum Müliweg und sprechen alle noch kaum ein Wort Deutsch.