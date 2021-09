Aufregung in Airbus – Flug Larnaca-Zürich muss ausserplanmässig landen Ein 51-jähriger Russe schliesst sich nach dem Start in Zypern in der Toilette ein und kommt trotz Aufforderung nicht mehr raus. Der Captain entscheidet sich in Graz zu landen.

Die Maschine musste in Graz landen, der Passagier wurde aus dem Flugzeug geholt. Foto: Oliver Wolf (Flughafen Graz)

Weil ein Passagier die Flugzeugtoilette nicht mehr verlassen wollte, ist eine Maschine mit 134 Menschen an Bord auf dem Flughafen in Graz ausserplanmässig gelandet. Der 51-Jährige hatte sich nach Angaben der Polizei vom Sonntag über die gesamte Dauer des Fluges auf der Toilette eingesperrt. Der Kapitän der Maschine, die in Zypern gestartet und auf dem Weg nach Zürich war, habe sich deshalb am Samstag zu der Landung in Graz entschieden.

Der 51-Jährige habe sich gegenüber den verständigten Grenzpolizisten kooperativ verhalten. Er verliess demnach die Toilette und zeigte freiwillig sein gesamtes Gepäck. Gefährliche Gegenstände fand die Polizei nicht. Auch auf der Bordtoilette seien keine Manipulationen oder Beschädigungen entdeckt worden.

Bei seiner Befragung habe der Mann keine Angaben zu seinem Verhalten gemacht. Er reiste den Angaben zufolge mit dem Zug weiter. Der Airbus A320 konnte laut Polizei nach 45 Minuten wieder starten.

SDA

