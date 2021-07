North Carolina – Flug wegen Maskenverweigerer einen Tag verspätet Eine Gruppe von 30 Highschool-Schülern widersetzte sich an Bord eines Fluges von North Carolina in die Karibik stundenlang der Maskenpflicht.

Ein Flug der American Airlines von Charlotte auf die Bahamas kam mit einem Tag Verspätung an. (Archivbild) AFP/Chandan Khanna

In den USA ist ein Passagierflugzeug mit einem Tag Verspätung gestartet, nachdem sich eine Gruppe Jugendlicher stundenlang weigerte, Mundmasken aufzusetzen. «Es war schrecklich (...) Sie waren unausstehlich», schilderte ein Passagier lokalen US-Medien die Situation an Bord. Der Flug von Charlotte in North Carolina sollte am Montag auf den Bahamas landen und kam schliesslich erst am Dienstag in der Karibik an.

Das Flugzeug hatte zunächst wegen mechanischer Probleme mehrere Stunden Verspätung. Wie der Lokalsender WSOC-TV berichtete, gerieten die rund 30 Jugendlichen dann wegen der behördlichen Vorgabe zum Tragen einer Mundmaske mit der Besatzung aneinander. «Sie haben geschrien und mit Beleidigungen um sich geworfen», sagte der Fluggast Malik Banks.

Die Highschool-Schüler aus Boston waren zur Feier ihres Schulabschlusses auf dem Weg in die Karibik. Nach einer Nacht am Flughafen fügten sie sich schliesslich den Anweisungen der Crew. Festnahmen gab es keine, alle Maskenverweigerer kamen Medienberichten zufolge trotz allem auf den Bahamas an.

AFP/chk

