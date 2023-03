Stressfrei fliegen – «Flugangst kann man sich abtrainieren» Dass man sich im Flugzeug unbehaglich fühlt, sei ganz natürlich, sagt Bettina Schindler. Die Psychologin leitet Kurse, in denen Betroffene lernen, wie sie ihre Angst in den Griff bekommen. Die Erfolgsquote ist hoch. Paulina Szczesniak

Ich würde so gerne, aber ich kann nicht? Jeder dritte Fluggast leidet an Flugangst. Man kann sie sich aber abtrainieren. Foto: Alamy

Schweissnasse Hände? Kurzatmigkeit? Schon eine Woche vor dem Flug schlaflose Nächte? Alles typische Symptome für Flugangst. Manche Leute haben richtige Panikattacken, wenn «ihr» Flugzeug in Turbulenzen gerät, andere trauen sich nicht mal in die Nähe eines Fliegers. Bettina Schindler kennt all diese Symptome: Die Psychologin ist auf Angststörungen spezialisiert und leitet seit über 20 Jahren Seminare gegen Flugangst. Uns hat sie erklärt, wie sich Betroffene selbst helfen können – und warum Hypnose Wunder wirken kann.