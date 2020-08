Neues Besucherangebot – Flughafen bietet Führungen mit Park Rangern an Der Flughafen Zürich lanciert zwei neue Angebote für Besucher: Die ehemalige Medienchefin erzählt Flughafenstorys, und Ranger führen durch den Park beim Circle. Fabian Boller UPDATE FOLGT

Ausgebildete Ranger werden den Besuchern die Natur direkt neben dem Circle näher bringen.

Direkt am Flughafen Zürich, eingebettet in den Circle, entsteht derzeit auf 80’000 Quadratmetern ein Park. Dieser wird ein Begegnungs- und Erholungsort am Flughafen Zürich für Besucher, Mitarbeitende, Anwohner und Passagiere. Der Park wird ab Herbst 2020 für die Öffentlichkeit zugänglich sein. Zusätzlich bietet der Flughafen Zürich Interessierten spezielle Naturerlebnisse an.

Das erste Angebot im Park umfasst die Flughafen Zürich Rangers Führungen: Besucherinnen und Besucher werden eingeladen, die Tier- und Pflanzenwelt im Park zu entdecken und die Natur in einmaliger Umgebung hautnah mitzuerleben. Während der 90-minütigen Tour werden Natur-Interessierte von einem Flughafen Zürich Ranger begleitet. Die Flughafen Zürich Rangers setzen sich aus Mitarbeitenden der Greifensee-Stiftung zusammen. Sie sind Mitglieder der «Swiss Rangers», dem schweizweiten Berufsverband für Ranger, Naturschutzaufseher und Parkwächter. Die Gruppenführung dauert eineinhalb Stunden, ist für Gruppen bis zu 20 Personen buchbar und kostet pro Gruppe 250 Franken.

Ex-Medienchefin Sonja Zöchling erzählt aus ihrem langjährigen Wirken am Flughafen.

Sonja Zöchling, die ehemalige Leiterin der Kommunikationsabteilung, ist ab Oktober ebenfalls als Tour Guide tätig. Besucherinnen und Besucher erfahren aus erster Hand Anekdoten aus ihrer über 30-jährigen Zeit am Flughafen Zürich. Die Tour führt vom Airside Center mit der Skymetro ins Dock E, wo die Abfertigung und Pushback unterschiedlicher Flugzeugtypen beobachtet werden können. Die Gruppenführung dauert zwei Stunden. Sie ist für Gruppen bis zu 15 Personen buchbar und kostet ebenfalls 250 Franken pro Gruppe.