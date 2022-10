Wechsel an der Unternehmensspitze – Flughafen-CEO Stephan Widrig tritt zurück Nach acht Jahren als Geschäftsführer der Flughafen Zürich AG wird Stephan Widrig Anfang Mai neuer CEO des Immobilienunternehmens Allreal. Sein Nachfolger in Kloten steht noch nicht fest.

Stephan Widrig bei einem Interviewtermin im Sommer. Archivfoto: Silas Zindel

Flughafen-CEO Stephan Widrig habe sich entschieden, eine neue externe Herausforderung anzunehmen, und wird die Flughafen Zürich AG per Ende April 2023 verlassen. Dies schreibt das Unternehmen in einer Medienmitteilung. Widrig war 23 Jahre in diversen Funktionen für die Flughafen Zürich AG tätig, davon 15 Jahre in der Geschäftsleitung. Die letzten acht Jahre war er CEO.

«Im neunten Jahr als CEO erscheint es mir sinnvoll, den Führungsstab weiterzugeben», lässt sich Widrig in der Medienmitteilung zitieren. Der Zeitpunkt dafür sei günstig, da alle Geschäftsbereiche in stabilen und kompetenten Händen seien, die Pandemie gut überstanden und der strategische Fokus der nächsten Jahre klar sei.

Stephan Widrig wird auf Anfang Mai 2023 der neue CEO des Immobilienunternehmens Allreal. Dies schreibt die Firma in einer eigenen Mitteilung.

