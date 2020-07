Verkehrsbetriebe Glattal – Flughafen erhält zwei neue Buslinien Die Verkehrsbetriebe Glattal AG passt ihr Angebot an: Die beiden neuen Linien 738 und 739 ersetzen die Linien 736 und 764. Susanne Scherrer

Die Verkehrsbetriebe Glattal AG ersetzen die Linien 738 und 739 mit den Linien 736 und 764. Archivfoto: Herbert Zimmermann

Wie die VBG in einer Mitteilung schreibt, werden mit der schrittweisen Eröffnung des «The Circle» am Flughafen und dem damit verbundenen Umzug der Verwaltung der Zürich Flughafen AG am Freitagabend, 3. Juli, die beiden Buslinien 736 (Zürich Flughafen, Rega–Im Rohr) und 764 (Zürich Flughafen, Im Rohr–Bahnhof) eingestellt. Dafür nehmen ab Montagmorgen, 6. Juli, die zwei neuen Linien 738 (Zürich Flughafen, Bahnhof–Zürich Flughafen, Werkhof) und 739 (Zürich Flughafen, Bahnhof–Zürich Flughafen, Rega) ihren Betrieb auf.