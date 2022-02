Zwei Millionenprojekte – Flughafen ersetzt alte Gepäckförderbänder 9 bis 10 Millionen Franken werden am Flughafen Zürich nötig, um im Check-in 1 und in der Ankunft die in die Jahre gekommenen Bänder für das Gepäck zu sanieren. Manuel Navarro

Sanierungsarbeiten an Förderbändern kommen am Flughafen Zürich immer wieder vor, wie dieses Foto aus dem Bildarchiv beweist, als ähnliche Arbeiten im damaligen Terminal A vorgenommen wurden. Foto: Bildarchiv «Tages-Anzeiger»

Am Flughafen Zürich werden – zumindest vor der Pandemie – täglich über 30’000 Gepäckstücke abgefertigt. An Spitzentagen wie etwa zu Ferienbeginn sind es noch mehr. Es liegt auf der Hand, dass dabei das komplexe Gepäckbeförderungssystem jeden Tag aufs Neue stundenlang in Anspruch genommen wird – und entsprechend auch ab und an erneuert werden muss.