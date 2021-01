Schnee-Alarm in Südeuropa – Wintersturm in Spanien, Flughafen in Madrid geschlossen Das Sturmtief «Filomena» sorgt in Madrid und anderen Teilen Spaniens mit starken Schneefällen gleichzeitig für Spass und Chaos.

Spanien erlebt seltenen Wintereinbruch: In Madrid schneit es zum ersten Mal seit fast zehn Jahren und im Nordosten des Landes wurden minus 35,8 Grad gemessen. Video: Tamedia

Während die «Madrileños» am Samstag überall auf den nahezu autoleeren Strassen der Hauptstadt sich laut lachend ungewöhnliche Schneeballschlachten lieferten und zum Teil auch auf Langlaufskiern unterwegs waren, gab der grösste Flughafen Spaniens die Einstellung des Betriebs für den ganzen Tag bekannt. In den Regionen, in denen es keinen Schnee gab, brachte «Filomena» Unwetter, starke Windböen, Dauerregen und hohe Wellen.

Seit Freitagvormittag fielen in Madrid ununterbrochen dicke weisse Flocken vom Himmel. Der starke Schneefall sollte dort am Samstag erst gegen Mitternacht aufhören. Seit Freitagabend und noch bis Samstagabend galt in der Hauptstadt und auch in zahlreichen anderen Regionen des Landes die höchste Alarmstufe Rot. «Das ist der bisher heftigste Schneefall des Jahrhunderts in Madrid. Ähnliches hatte es zuletzt im März 1971 und Februar 1984 gegeben», sagte der Sprecher des Wetterdienstes AEMET, Rubén del Campo.

Flughafen in Madrid geschlossen: Am Freitag war es auf der iberischen Halbinsel sogar kälter als in der Schweiz. Wegen der grossen Schneemenge wurde der Flugverkehr beeinträchtigt. Video: Tenerife Meteo

Am Freitagabend waren in Madrid bereits mehrere Flüge ausgefallen. Die Madrider S-Bahn stellte den Betrieb bis auf weiteres ein, die Eisenbahngesellschaft Renfe strich am Samstag die meisten Verbindungen. Zudem wurden einige Landstrassen und die Autobahnringe der Hauptstadt M-30 und M-40 gesperrt. Die Militärische Nothilfeeinheit UME musste nach eigenen Angaben seit Freitagabend mit 147 Soldaten und 66 Fahrzeugen mehrfach ausrücken, um im Schnee stehengebliebenen Autofahrern zu helfen oder umgestürzte Bäume zu beseitigen.

Notfälle mit Verletzten oder Toten gab es nach Medienberichten bisher nicht. Eine schlechte Nachricht gab es derweil für die Fans von Atlético Madrid: Das Heimspiel des Liga-Tabellenführers gegen Athletic Bilbao wurde wegen des Winterwetters abgesagt.

Schneefälle auch in Italien – Dutzende Einsätze für Feuerwehr

Kräftige Schneefälle haben der Feuerwehr in Italien zahlreiche Einsätze beschert. Vor allem im Norden des Landes mussten die Rettungskräfte Strassen freiräumen und liegengebliebene Fahrzeuge wieder flottmachen, wie die Feuerwehr mitteilte.

Der Schnee lastete auch auf den Dächern vieler verschneiter Orte in den Regionen Emilia Romagna und Lombardei. Im Dorf Sappada in der nordöstlichen Region Friaul-Julisch Venetien nahe der österreichischen Grenze mussten die Feuerwehrleute eine Kirche erklimmen, um die Schneemassen vom Dach des Gotteshauses zu schaufeln. Die Feuerwehr meldete insgesamt rund 200 Schnee-Einsätze aus den Regionen.

Ein Feuerwehrmann hilft bei der Schneeräumung auf dem Dach der Kirche Santa Margherita in dem Dorf in der nordöstlichen Region Friaul-Julisch Venetien. Foto: Vigil del Fuoco (Keystone)

sda/oli