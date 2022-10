World Travel Award für Europa – Flughafen Kloten ist bei den Gästen der Beliebteste Kloten ist der beliebteste Flughafen Europas. Das finden jene, die hier abfliegen oder landen. Erstaunlich daran ist, wie lange der Flughafen die Spitze hält. Martin Liebrich

Der World Travel Award für den besten Flughafen in Europa geht nach Kloten. Foto: Flughafen Zürich AG/zvg

Noch einer fehlt, dann sind es 20. Der Flughafen Zürich wurde im Rahmen der World Travel Awards erneut als bester Flughafen Europas ausgezeichnet. Bewertet wurden neben der Kundenzufriedenheit auch die Qualitätsstandards von Produkten und Dienstleistungen am und um den Flughafen Zürich. Es ist das 19. Mal in Folge, dass dieser Preis nach Kloten geht.

In seiner Kategorie (Europe's Leading Airport) ist der Flughafen Zürich damit seit 2004 ungeschlagen. Zuvor hatte zweimal Amsterdam Schiphol gewonnen, und zwischen 1998 und 2000 ging die Auszeichnung dreimal an Frankfurt.

Zahlreiche weitere Preise

Kloten hat in dieser Zeitspanne noch weitere Auszeichnungen erhalten. Zuletzt den Skytrax Award, eine Auszeichnung einer britischen Unternehmensberatung. Dort resultierte Platz 1 in der Kategorie «Best Airport Security Processing».

Auf der Website des Flughafens sind alle Preise aufgelistet – 39 erste Plätze gab es seit 2004 bei den Skytrax Awards, den World Travel Awards und den ACI-ASQ Awards des internationalen Dachverbands Airports Council International (ACI). Ausgezeichnet wurden etwa die Sicherheit, die Beliebtheit bei den Passagieren, die Gepäckausgabe oder das Personal. Einige der Preise sind in Kategorien unterteilt – etwa nach Kontinenten wie die aktuelle Auszeichnung, oder in die Grösse des Flughafens, gemessen an der Anzahl Passagiere.

«Einige der Preise sind im Airside Asset Center zu sehen.» Elena Stern, Mediensprecherin Flughafen Zürich AG

Die Frage, ob die Preise für die Öffentlichkeit einsehbar sind, beantwortet Mediensprecherin Elena Stern. «Einige davon sind im Airside Asset Center zu sehen», erklärt sie. Wer einen Augenschein nehmen möchte, braucht also ein Ticket. «Auf der Website sind aber alle aufgelistet.»

Beliebtheit mit Investitionen hoch halten

Stephan Widrig, CEO der Flughafen Zürich AG, verweist auf eine gute Zusammenarbeit aller Unternehmen am Flughafen: «Wir kommen aus der grössten Krise der Geschichte der Luftfahrt. Dass wir auch in dieser Zeit überzeugen können, freut uns sehr.» Dies sei vor allem dem grossen Engagement aller Mitarbeitenden und Flughafenpartner zu verdanken.

Der Flughafen will seine Qualität unter anderem dank Investitionen halten. Als Beispiel wird die neue Gepäcksortieranlage angegeben. Oder die geplante Erneuerung eines Teils des Airport Shoppings. Von dieser erhoffen sich die Verantwortlichen mehr Raum für Personenströme, was mitunter zur allgemeinen Aufenthaltsqualität beitrage. Ausserdem entsteht in den nächsten zehn Jahren ein neues Dock A, das nachhaltig gebaut wird. Es wird zu grossen Teilen aus Holz bestehen. «Die heutigen kurzen Wege, die von den Passagieren am Flughafen Zürich besonders geschätzt werden, bleiben weiterhin bestehen», heisst es.

