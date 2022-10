Sanierung beendet – Flughafen nimmt Schallschutzhalle wieder in Betrieb Im Dezember 2021 hatte sich Dämmmaterial von den Wänden der Schallschutzhalle gelöst. Die funktionierende Anlage heisst für Anwohner vor allem: weniger Lärm.

Die Schallschutzhalle ist nach aufwendigen Arbeiten fertig saniert. Foto: Flughafen Zürich

Im Dezember 2021 flogen am Flughafen Zürich weisse Schnipsel vom Himmel. Beim Standlauf eines Triebwerks hatte sich Isolationsmaterial von den Innenwänden gelöst. Schnell war klar, dass dieser Zwischenfall aufwendige Sanierungsarbeiten nach sich ziehen würde – und was das für die Anwohner bedeutet. Diese Zeitung titelte damals: «Mehr Lärm am Flughafen». Triebwerkstandläufe mussten nämlich zwischenzeitlich im Freien durchgeführt werden.

Damit ist nun Schluss. Wie der Flughafen mitteilt, ist die Schallschutzhalle wieder in Betrieb.

Nach einer längeren Analysephase haben Konstrukteure den Wiederaufbau geplant. Die Konstruktion wurde von Grund auf neu konzipiert und an neuralgischen Punkten verstärkt, schreibt der Flughafen weiter.

Die Schallschutzhalle am Flughafen Zürich wurde 2014 gebaut. Sie ist aus dem Lärmfonds des Flughafens Zürich finanziert und dient dazu, die Anrainerinnen vor Lärmimmissionen durch Triebwerkstandläufe zu schützen.

mps

Fehler gefunden?Jetzt melden.