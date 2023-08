Replik auf Mitteilung – Flughafen wehrt sich gegen Kritik aus Rümlang Rümlang hält nichts von der Pistenverlängerung, teilte die Gemeinde kürzlich mit. Nun meldet sich der Flughafen zu Wort. Manuel Navarro

Die Gemeinde Rümlang hat Anfang Woche eine Medienmitteilung zur geplanten Pistenverlängerung am Flughafen publiziert. Darin wirft der Gemeinderat dem Flughafen vor, das geplante Projekt sei eine «Mogelpackung», welche letztlich zu einem Kapazitätsausbau führe.

Die Flughafen Zürich AG (FZAG) hat nun auf die Mitteilung reagiert. Die Pistenverlängerungen seien eine Massnahme, die 2012 in einer Sicherheitsüberprüfung definiert und vom Bund in der Sachplanung festgesetzt wurde, heisst es im Communiqué der FZAG. Durch die Verlängerungen der Pisten 28 und 32 werde mehr potenzieller Bremsweg geschaffen. Piloten müssten weniger häufig auf die längste Piste 34 ausweichen, wodurch sicherheitsrelevante Kreuzungspunkte am Boden und in der Luft entfielen. Die bestehenden Betriebskonzepte könnten verlässlicher so angewendet werden, wie sie im Betriebsreglement des Flughafens vorgesehen sind. Der Flugbetrieb werde damit stabiler und weniger verspätungsanfällig. Die Bevölkerung profitiere vom pünktlicheren Betriebsschluss und mehr Nachtruhe.

«Keine zusätzliche Lärmbelastung»

Unbegründet seien schliesslich Bedenken, wonach mit den Pistenverlängerungen mehr Flüge stattfinden würden. Es bestehe kein Zusammenhang zwischen Pistenlänge und Kapazität. «Eine Piste kann jeweils nur von einem Flugzeug für Landung oder Start genutzt werden, unabhängig von deren Länge.» Wie viel Piste nach erfolgter Landung oder nach erfolgtem Start noch vorhanden sei, sei für die Kapazität irrelevant und diene einzig der Sicherheit. Auch resultierte mit den verlängerten Pisten keine zusätzliche Lärmbelastung. «Im Gegenteil: Insgesamt sinkt die Anzahl der lärmbetroffenen Personen dank den Pistenverlängerungen.» Dies zeigten die Berechnungen der Eidgenössischen Materialprüfungs- und Forschungsanstalt (Empa). Von der erhöhten Pünktlichkeit am Abend profitiere schliesslich die Bevölkerung in allen Himmelsrichtungen.

Status quo bringe keine Verbesserung

Wiederholt werde der Vorwurf geäussert, der Flughafen würde zu wenig gegen die Verspätungen am Abend unternehmen, deren Lärmimmissionen als besonders störend empfunden werden. Wenn als Folge dieser Kritik mit den Pistenverlängerungen eine Massnahme bekämpft werde, die genau in dieser Hinsicht Verbesserungen erziele, sei dies kontraproduktiv. Auch die Sicherheitsverbesserungen dürften nicht als verzichtbar hingenommen werden. «Fakt ist, dass es keine alternativen betrieblichen Massnahmen zu den Pistenverlängerungen gibt, die dieselben Verbesserungen punkto Sicherheit und Verspätungen bringen», betont die FZAG in ihrer Mitteilung. Dies ohne Kosten für die Steuerzahlenden.

