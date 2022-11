Oberglatt: 10'000 Franken für gemeinnützige Institutionen

Oberglatt hat seine Spendenbeiträge für das Jahr 2022 gesprochen. Berücksichtigt werden gemeinnützige Institutionen, und total sind 10'000 Franken budgetiert. Dies teilt der Gemeinderat mit. Um Menschen mit Behinderungen zu unterstützen, erhalten die Stiftungen Pigna in Kloten, Wisli in Bülach und das Sechtbach-Huus in Bülach einen Beitrag. Weiter wird Castegna in Zürich, eine Beratungs- und Informationsstelle für sexuell ausgebeutete Kinder, Jugendliche und in der Kindheit ausgebeutete Frauen und Männer, finanziell unterstützt. Die Gemeinde setze mit dem Beitrag an Castegna ein Zeichen gegen sexuelle Gewalt an Kindern, heisst es. Ebenfalls erhält die gemeinnützige Gesellschaft Bezirk Dielsdorf (GGBD) einen Beitrag. Die GGBD fördert den Gemeinschaftssinn im Bezirk und unterstützt Menschen in finanziellen Notlagen ergänzend zur Sozialhilfe. (red)