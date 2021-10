Sieben statt zwei – Flughafen reicht Verträglichkeitsbericht nach Der Flughafen will in der Zone West bei Rümlang sieben statt zwei Standplätze für die Abfertigung. Dafür hat er nun einen Umweltverträglichkeitsbericht eingereicht. Manuel Navarro

Der Flughafen Zürich will mehr Plätze bauen, um Flugzeuge abzustellen. Foto: Urs Jaudas

Bereits seit 2013 plant die Flughafen Zürich AG, in der sogenannten Zone West bei Rümlang weitere Standplätze zu bauen. Ursprünglich war dabei vorgesehen, dass von den 19 genehmigten zwei für die Abfertigung genutzt werden könnten. Vor zwei Jahren hat der Flughafen ein weiteres Gesuch eingereicht, neu sollen sieben statt nur zwei Standplätze für die Abfertigung eingesetzt werden können.

Doch während der öffentlichen Auflage vor zwei Jahren gab es Einsprachen dagegen. Kritisiert wurde etwa, dass keine sogenannte Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) durchgeführt worden war. Daraufhin forderte das Bundesamt für Zivilluftfahrt (Bazl) die Flughafen Zürich AG auf, vertiefte Abklärungen zum Betriebslärm vorzunehmen – so, wie dies bei einer formellen Umweltverträglichkeitsprüfung notwendig wäre. Das tat der Flughafen. Festgestellt wurde dabei, dass die Immissionsgrenzwerte zwar auch mit diesen Änderungen in den Nutzungszonen von Rümlang eingehalten werden, dass der Lärm aber an einem der gemessenen Empfangspunkte in der Nacht um 6 Dezibel steigen würde. Zum Vergleich: Bei Lärm nimmt man eine Zunahme von 10 Dezibel als Verdoppelung der Lautstärke wahr.

Deshalb entschied der Flughafen, dass auch eine UVP-Pflicht besteht. Der entsprechende Bericht liegt nun öffentlich auf. Die Ergebnisse der Betriebslärmberechnung belegen, dass das Projekt einen wesentlichen Einfluss auf die Betriebslärmbelastung in Rümlang hat. Allerdings werden die Immissionsgrenzwerte eingehalten. Um die Betriebslärmbelastung zu minimieren, werden die Abfertigungsstandplätze in der Zone West mit stationären Stromversorgungsanlagen ausgerüstet. Die zum Schutz der Anwohner vor Lärmbelastung am Flughafen umgesetzten und vorgesehenen Massnahmen führten dazu, dass die Lärmerzeugung sowohl beim Roll- und Werkverkehr als auch bei den Abfertigungen und Triebwerksprobeläufen so weit begrenzt wird, als dies technisch und betrieblich möglich sowie wirtschaftlich tragbar ist. Massnahmen wie eine Lärmschutzwand würden jedoch gemäss Bericht unverhältnismässig sein. Und weiterführende Massnahmen würden zu «unverhältnismässigen Betriebseinschränkungen oder Kosten führen».

