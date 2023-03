Neue Ziele ab Kloten – Flughafen warnt bereits vor Passagieransturm über Ostern Der Sommerflugplan des Flughafens ist da. Mit ihm kommt auch der Hinweis auf Ostertage und Frühlingsferien. Da werden sehr viele Passagiere erwartet.

187 Destinationen in 71 Ländern, die von 60 Airlines angeflogen werden. Das sind die Eckdaten zum Sommerflugplan des Flughafens Zürich, wie dieser zurzeit selbst mitteilt. Im Vergleich zu 2019 seien insgesamt 95 Prozent der Ziele mit rund 90 Prozent der Airlines wieder abgedeckt.

Die in Kloten beheimatete Swiss fliegt demnach Shanghai wieder mit drei Flügen pro Woche an. Bereits Anfang März nahm sie die Strecke mit einem Flug pro Woche wieder in ihr Streckenportfolio auf. Ebenso bedient Korean Air mit dem Sommerflugplan die saisonale Route zwischen Seoul und Zürich wieder – jeweils am Dienstag, Donnerstag und Samstag.

Swiss, Edelweiss und Chair erweitern ihr Streckennetz. Im Fall der Swiss vor allem in Richtung des nördlichen Nachbarn. Rund ein Drittel der Zusatzfrequenzen im Flugplan der Swiss sind Flüge von und nach Deutschland. Edelweiss übernimmt von der Swiss die Destination Bari. Weiter bedient der Ferienflieger ab 23. Juni zweimal pro Woche Biarritz im Südwesten von Frankreich. Vom 7. Juli bis zum 18. August bietet Edelweiss mit Akureyri in Island eine neue Destination ab Zürich an. Die im Winterflugplan von Chair angeflogenen Destinationen Teneriffa und Gran Canaria werden im Sommer weiter bedient. Hinzu kommt ab 7. April die Verbindung nach Fuerteventura.

Vorbereitung auf Ostern im Gang

Die Ostertage und Frühlingsferien gehören in der Schweiz zu den beliebtesten Reisezeiten im Jahr. Bereits jetzt kündigt der Flughafen ein erhöhtes Passagieraufkommen an, mit dem dann zu rechnen sei. Über den Tag verteilt komme es zu Abflug- und Ankunftsspitzen, in denen viele Flugzeuge kurz nacheinander starten oder landen. «Dies kann auch Auswirkungen auf die Wartezeiten am Flughafen haben.» Es wird auf die üblichen Massnahmen verwiesen. Etwa wird empfohlen, zwischen zwei und drei Stunden vor Abflug am Flughafen zu sein. Das Check-in öffnet dabei frühestens um 4 Uhr morgens – viele Airlines öffnen die Check-in-Schalter für ihre Flüge frühestens zwei Stunden vor Abflug. Ein Eintreffen mehr als drei Stunden vor Abflug wird nicht empfohlen, da dadurch das Abfertigen der Passagiere, die zeitnah abfliegen, verzögert werden kann.

