Fokus auf lokale Produkte – Flughafen wartet mit Bio-Laden auf Im Airport Shopping am Flughafen Zürich hat ein neuer Laden seine Pforten geöffnet. Das Geschäft setzt dabei auf Esswaren aus dem Unterland. Manuel Navarro

Der neue Bio-Laden am Flughafen will mit lokalen Produkten aus der Region bei der Kundschaft punkten. Foto: PD

Am Dienstag wurde das Einkaufsangebot am Flughafen Zürich erweitert. In einer Medienmitteilung verkündete der Flughafen die Eröffnung von «bio local», einem Lebensmittelladen im Airport Shopping Center.

Der Laden soll dabei gemäss dem Flughafen vor allem von nachhaltigen und gesunden Produkten geprägt sein. Das Angebot umfasst lokale Gemüse und Früchte aus der Region. Dazu kommen eine Auswahl an Bio-Weinen aus dem ganzen Kanton Zürich, verschiedene Käsespezialitäten und frisches Brot. Auch Naturkosmetika sind Teil der Verkaufsware.

Der Laden arbeitet nach dem Prinzip «Food Save». Dieses Konzept beinhaltet, dass täglich nicht verkaufte offene Produkte zu Take-away-Essen weiterverarbeitet werden. Aus den wiederverwerteten Produkten entstehen so etwa Sandwichs, Wraps, Bowls oder Smoothies. Die Verschwendung von Lebensmitteln soll dadurch reduziert werden.