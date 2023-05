Expansion in Südamerika – Flughafen Zürich übernimmt weiteren Flughafen in Brasilien Die Flughafen Zürich AG erhält die Konzession für den Flughafen von Natal im Norden Brasiliens. Das soll dem Unternehmen einen zusätzlichem Gewinn im hohen einstelligen Millionenbereich verschaffen. Raphael Stüdeli

Der Flughafen von Natal. Foto: Flughafen Zürich AG

Im Rahmen eines öffentlichen Bieterverfahrens hat der Flughafen Zürich den Zuschlag für den Betrieb des Flughafen Natal erhalten, wie er Freitag mitteilte. Der Konzession läuft über 30 Jahre, sobald die Verträge unterschrieben sind, ist eine einmalige Konzessionsabgabe von 58 Million Franken fällig. Zusätzlich kommt ab dem fünften Kalenderjahr nach Vertragsabschluss eine jährliche Umsatzabgabe dazu. Ausbauinvestitionen werden während der Konzessionsdauer keine verlangt, es sind lediglich kleinere Ersatzinvestitionen vereinbart.

Natal liegt im Nordosten Brasiliens und ist Hauptstadt des Bundesstaates Rio Grande do Norte. Die in der Schweiz relativ unbekannte Stadt hat knapp 900´000 Einwohner, der Ballungsraum umfasst gut 1,5 Millionen. Der Bundesstaat Rio Grande do Norte ist berühmt für seine Strände und Sanddünen. Die Region ist sowohl bei Touristen aus Brasilien wie auch aus dem Ausland beliebt. Zudem zeichnet sie sich zunehmen durch ein Engagement in Bereichen der erneuerbaren Energien und Agrarprodukte aus, schreibt der Flughafen Zürich weiter.

Im Jahr 2022 fertigte der Flughafen Natal 2,3 Millionen Passagiere ab, laut dem Flughafen Zürich verfügt er über eine Kapazität von 6,5 Millionen Passagieren pro Jahr. Zum Vergleich: Der Flughafen Zürich Kloten hatte vergangenes Jahr ein Volumen von 22,5 Millionen Passagieren. Durch die Übernahme des Flughafen Natal rechnet die Flughafen Zürich AG mit einem zusätzlichen Beitrag zum operativen Gewinn in der Höhe von mehreren Millionen Franken.

Mit der neu erworbenen Konzession baut die Flughafen Zürich AG ihr Brasiliengeschäft aus. Seit 2017 hält sie die Mehrheitsbeteiligung am Flughafen Florianópolis. 2020 sind die Flughäfen Vitória und Macaé dazugekommen. Insgesamt ist der Flughafen Zürich an acht Standorten in Südamerika aktiv, zusätzlich verfolgt er Geschäfte in Südostasien.

