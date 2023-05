Selbstunfall am Flughafen – Flughafenmitarbeiter landet mit Auto in Bach Am Samstagnachmittag durchschlug ein Mitarbeiter des Flughafens mit einem Auto den Sicherheitszaun und kam in einem Bachbett zum Stillstand.

Das Fahrzeug landete am Ende im Himmelbach. Foto: Kantonspolizei Zürich

Kurz nach 15.30 Uhr fuhr am Samstag ein 57-jähriger Mann mit einem Personenwagen im Flughafenareal auf der Bravostrasse Richtung Kloten. Wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt, fuhr er aus derzeit nicht geklärten Gründen in einer Rechtskurve geradeaus, durchschlug den Sicherheitszaun, fuhr eine Böschung hinab und kam im Bachbett des Himmelbachs zum Stillstand. Der Lenker wurde durch die Ersteinsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Flughafen betreut und nach der medizinischen Erstversorgung aus dem Fahrzeug befreit. Er wurde mit unbestimmt schweren Verletzungen mit einem Rettungswagen in ein Spital transportiert. Am Personenwagen entstand Totalschaden.

Die Ursache des Unfalls wird durch die Kantonspolizei Zürich und die Staatsanwaltschaft untersucht. Ein medizinisches Problem des Fahrzeuglenkers kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Der Flugbetrieb und die Sicherheit am Flughafen Zürich waren zu keiner Zeit beeinträchtigt.

Zusammen mit der Kantonspolizei Zürich standen die Berufsfeuerwehr Flughafen von Schutz & Rettung Zürich SRZ, ein Rettungsteam mit Notarzt des Spitals Bülach, die Staatsanwaltschaft Winterthur/Unterland, Mitarbeitende des Flughafens Zürich und je ein privates Abschlepp- und Kranunternehmen im Einsatz.

red

