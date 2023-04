Erfolgsrechnung Kloten – Flughafenstadt erzielt Rekordergebnis Die Stadt Kloten schliesst das Jahr 2022 mit einem Plus von 33,4 Millionen Franken ab. Budgetiert war ein Minus von 2,8 Millionen Franken. Alexander Lanner

Auch weil Kloten den Ersatzneubau für das zweite Eisfeld in das Jahr 2021 verschoben hat, liegen die Investitionen für einmal über Budget. Foto: Balz Murer

Wie Stadt Kloten mitteilt, hat sie die Krise von 2020 definitiv überstanden. Nachdem bereits das Vorjahr überraschend positiv hat abgeschlossen werden können, schliesst die Stadt Kloten das Jahr 2022 mit einem hohen Ertragsüberschuss von 33,4 Millionen Franken ab. Budgetiert war ein Aufwandüberschuss von 2,8 Millionen Franken, somit resultiert eine Verbesserung von 36,2 Millionen Franken gegenüber dem Budget. Das Plus entspricht in etwa dem Mehrertrag bei den Steuern von 31,3 Millionen Franken.

In der Jahresrechnung 2022 steht dem Aufwand von 193,45 Millionen Franken ein Ertrag von 226,85 Millionen Franken gegenüber. Wie bereits im Vorjahr ist die Erholung im Rechnungsjahr 2022 vor allem der wirtschaftlichen Erholung im Flughafenumfeld und den damit verbundenen Steuereinnahmen von juristischen Personen geschuldet. Diese fielen bei den Gewinnsteuern juristischer Personen im Rechnungsjahr mit 40,9 Millionen Franken um rund 7 Millionen Franken höher als budgetiert aus. In den Vorjahren war der Ertrag mit 37,2 Millionen Franken sogar um massive 34,2 Millionen Franken höher als erwartet.

Höhere Erträge führen zu höheren Abgaben

Bei den Grundstückgewinnsteuern fiel das Ergebnis aufgrund vieler Handänderungen und der starken Wertentwicklung der Immobilien mit 15,0 Millionen Franken um 8,5 Millionen Franken besser aus als budgetiert. Die höheren Steuereinnahmen führen auf der anderen Seite wieder zu einer substanziellen Einzahlung in den kantonalen Ressourcenausgleich, wofür eine Rückstellung von 26,0 Millionen Franken gebildet wurde.

In der allgemeinen Verwaltung lagen die Kosten 1,1 Millionen Franken unter dem Budget. Der Löwenanteil lag hier mit 0,75 Millionen Franken bei den Minderausgaben in der Informatik. Grössere Abweichungen ergaben sich erneut bei der gesetzlichen wirtschaftlichen Hilfe. Seit dem Allzeithoch von 2019 mit 9,3 Millionen Franken ist der Aufwand kontinuierlich gesunken, zuletzt auf 6,0 Millionen Franken im Berichtsjahr, was 2,2 Millionen Franken unter Budget liegt. Beim Pflegezentrum im Spitz fielen sowohl Aufwand als Ertrag deutlich höher als budgetiert aus, unter dem Strich resultierte ein Plus von 1,9 Millionen Franken. Auf der anderen Seite musste das Budget für die Pflegefinanzierung mit einem Aufwand von 10,3 Millionen um 2,2 Millionen Franken überschritten werden.

Für einmal mehr investiert

Im Rechnungsjahr 2022 wurden Investitionen in der Höhe von 27,5 Millionen Franken getätigt. Damit wurden die ursprünglich budgetierten Ausgaben um rund 0,6 Millionen überschritten, was als Novum bezeichnet werden kann. Dies liegt primär an zeitlichen Verschiebungen aus dem Jahr 2021 bei den Projekten Ersatzneubau 2. Eisfeld sowie Ersatzbau und Erweiterung Krippe und Kindergarten im Looren.

