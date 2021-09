Wegen Zunahme der Verbindungen – Fluglärm wird langsam wieder zum Thema Seit der Pandemie ist die Debatte um den Fluglärm fast vollständig zum Erliegen gekommen. Nun zieht der Widerstand aber wieder an. Manuel Navarro

Der Fluglärm war in den vergangenen 18 Monaten kaum Thema, doch nun stören sich wieder mehr Menschen daran. Foto: Archiv/Heinz Diener

Es ist ruhig geworden um den Flughafen Zürich in den vergangenen eineinhalb Jahren. Im wahrsten Sinne des Wortes: Seit die Flugbewegungen wegen der Corona-Pandemie auf ein Bruchteil der früheren Menge zusammengeschrumpft sind, hat der Lärm rund um die Klotener Pisten messbar abgenommen.

Aber auch im übertragenen Sinn ist es leiser geworden. Diskussionen um die Emissionen des Flughafens sind weitestgehend aus dem öffentlichen Diskurs verschwunden. Stattdessen sind vor allem die Furcht vor Stellenabbau oder die Notlage von Fluggesellschaften wie der Swiss in den Fokus der Allgemeinheit gerückt. Jüngstes Beispiel: Vor knapp zwei Wochen entschied das Bundesverwaltungsgericht gegen das Bundesamt für Zivilluftfahrt (Bazl) in einem Urteil zum neuen Betriebsreglement, gegen welches sich die Flughafengemeinden gewehrt hatten. Das Gericht kam zum Schluss, dass das Bazl in seiner Genehmigung des neuen Reglements – es befindet sich noch in der Vernehmlassung – Berechnungen zur Lärmbelastung falsch oder gar nicht durchgeführt hatte. Ein gewichtiger Etappensieg in der Lärmdebatte – doch das Echo blieb mehrheitlich aus.