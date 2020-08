Zeitreise – Flugreise 1970 – ohne Maske, aber nicht ganz unbeschwert Auch ohne Maske und Quarantäne: Ganz sorgenfrei war ein Ferienflug vor 50 Jahren nicht für alle. Daniela Schenker

Reisende aus Tunis und Rom warten auf ihr Gepäck. ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchi

Vor exakt 50 Jahren, nämlich im August 1970, entstand diese Aufnahme am Flughafen Kloten. Sie ist Teil der Reportage «Heimkehrer aus den Ferien» mit insgesamt 380 Bildern. Dass davon nur ein paar wenige am Flughafen entstanden sind, deutet darauf hin, dass das Fliegen vor einem halben Jahrhundert noch einer Minderheit vorbehalten war. Dafür sprechen auch die Zahlen. So verzeichnete man am Flughafen Zürich damals gut 4 Millionen Passagiere, 2019 waren es mit 31,5 Millionen rund achtmal so viele. Dass eine Reise mit dem Flugzeug damals ein Privileg war, zeigt sich nicht zuletzt an der Garderobe der Passagiere. Wo heute Trainingsanzüge, Shorts und Flipflops Alltag sind, waren damals Hemd und Krawatte bei den Herren und ein Kleid bei den Damen an der Tagesordnung. Dass 50 Jahre später der Mund-Nasen-Schutz zum verpflichtenden Accessoire jedes Flugreisenden gehören würde, ahnte wohl niemand. Dennoch dürften einige der aus Rom und Tunis Zurückkehrenden ihre Reise in diesem Jahr nicht völlig unbeschwert angetreten haben. Nur eben sechs Monate zuvor, am 21. Februar 1970, war die Schweizer Luftfahrt von einer Katastrophe erschüttert worden. Der Swissair-Flug SR 330 war auf dem Weg von Zürich nach Tel Aviv, als an Bord eine Bombe explodierte. Die Convair CV 990 stürzte in der Folge in den Unterwald bei Würenlingen ab. Alle 47 Menschen an Bord verloren ihr Leben. Bis heute gilt der Absturz in Würenlingen als einer der schlimmsten Terrorakte in der Geschichte der Schweiz. Nach wie vor ist das Attentat nicht geklärt. Kurz nach dem Absturz wurden die Sicherheitsmassnahmen am Flughafen massiv verstärkt, und die Angst flog bei vielen noch präsenter mit.