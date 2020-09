Waldbrände in Brasilien – Flugzeug von Jair Bolsonaro muss wegen Rauch durchstarten Die von den Waldbränden in Brasilien verursachten Rauchwolken hinderten das Flugzeug von Präsident Jair Bolsonaro im Bundesstaat Mato Grosso an der Landung.

Die Rauchwolken erreichen bereits Tausende Kilometer entfernte Gegenden: In Brasilien toben derzeit zahlreiche Waldbrände. So auch im Bundesstaat Mato Grosso, wo das Flugzeug des brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro wegen des Rauchs durchstarten musste. Meteorologen sagten schwarzen Regen voraus.

Das Flugzeug des brasilianischen Präsidenten Jair Bolsonaro konnte in der Stadt Sinop nicht landen.

Die Piloten mussten wegen Rauchwolken durchstarten.

Die Wolken der zahlreichen Waldbrände in Brasilien erreichen bereits Tausende Kilometer entfernte Gegenden.

Der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro hat die Auswirkungen der schweren Waldbrände in Brasilien beim Landeanflug auf die Stadt Sinop im Bundesstaat Mato Grosso selbst zu spüren bekommen. «Als das Flugzeug heute zur Landung ansetzte, gab es Gas und stieg wieder auf. Es war das zweite Mal in meinem Leben, dass dies geschah, einmal davor in Rio de Janeiro», sagte Bolsonaro nach der Landung im zweiten Versuch im brasilianischen Fernsehen am Freitag. «Offensichtlich geschieht dann etwas Ungewöhnliches, in diesem Fall war die Sicht nicht sehr gut.»

Im brasilianischen Bundesstaat Mato Grosso toben derzeit zahlreiche Waldbrände. Die Rauchwolken erreichten bereits Tausende Kilometer entfernte Gegenden, etwa die Metropole São Paulo. Meteorologen sagten schwarzen Regen voraus.

SDA